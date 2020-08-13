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Аталанта – ПСЖ: Доменек уничтожил итальянских тренеров из-за решений Гасперини в матче Лиги чемпионов

14:02 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Доменек уничтожил итальянских тренеров из-за решений Гасперини в матче Лиги чемпионов
Раймон Доменек / AFP

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек разочарован решениями Джан Пьеро Гасперини в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Аталанта – ПСЖ.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

"Поздравляю ПСЖ за эти невероятные эмоции и благодарю Гасперини за его замены в конце поединка. Существует легенда, что итальянские тренеры – фантастические стратеги. Пересмотрев этот матч я понял, что это только легенда. Тухель был более успешным", – поделился Доменек в своем твиттере.

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Отметим, что наибольшим успехом Доменека выход сборной Франции в финал Чемпионата мира 2006 года, где его подопечные уступили сборной Италии с Марчелло Липпи на посту главного тренера команды.

Напомним, ПСЖ эпично вырвал победу у Аталанты (2:1), забив два гола после 90 минуты.

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Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Лига чемпионов Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Раймон Раймон Доменек
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