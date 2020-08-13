Аталанта – ПСЖ: Доменек уничтожил итальянских тренеров из-за решений Гасперини в матче Лиги чемпионов

"Поздравляю ПСЖ за эти невероятные эмоции и благодарю Гасперини за его замены в конце поединка. Существует легенда, что итальянские тренеры – фантастические стратеги. Пересмотрев этот матч я понял, что это только легенда. Тухель был более успешным", – поделился Доменек в своем твиттере.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Отметим, что наибольшим успехом Доменека выход сборной Франции в финал Чемпионата мира 2006 года, где его подопечные уступили сборной Италии с Марчелло Липпи на посту главного тренера команды.

Напомним, ПСЖ эпично вырвал победу у Аталанты (2:1), забив два гола после 90 минуты.

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