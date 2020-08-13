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Аталанта – ПСЖ: Пашаліч зізнався, що завадило бергамаскам втримати переможний результат

06:30 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Пашаліч зізнався, що завадило бергамаскам втримати переможний результат
Маріо Пашаліч / УЄФА

Півзахисник Аталанти Маріо Пашаліч прогнозовано був розчарований драматичною поразкою в 1/4 фіналу ЛЧ.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Нагадаємо, саме Пашаліч відкрив рахунок в першому таймі матчу Аталанта – ПСЖ. Цей гол залишався єдиним практично до кінця зустрічі, але парижани зуміли відповісти двома влучними ударами та вирвали путівку в півфінал.

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"Дуже шкода, адже ми були за крок від півфіналу Ліги чемпіонів. Втім, у такому турнірі потрібно грати до кінця. Команди з настільки якісною атакою можуть за дві хвилини забити два м'ячі.

Звісно, ми розчаровані і засмучені вильотом, але хочемо в наступній Лізі чемпіонів виступити ще краще. Ми зробили все, що могли – в цьому немає сумнівів, але ці команди мають стільки індивідуальної якості, що можуть завдати вам неприємності в будь-який момент.

Думаю, що Аталанта довела, що може боротися з найсильнішими суперниками, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити те ж саме в Лізі чемпіонів у наступному сезоні", – цитує хорвата Football Italia.

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Аталанта Аталанта Аталанта - ПСЖ Ліга чемпіонів Маріо Маріо Пашаліч
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