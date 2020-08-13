toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Аталанта – ПСЖ: Пашалич признался, что помешало бергамаскам удержать победный результат

06:30 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Пашалич признался, что помешало бергамаскам удержать победный результат
Марио Пашалич / УЕФА

Полузащитник Аталанты Марио Пашалич прогнозируемо был разочарован драматичным поражением в 1/4 финала ЛЧ.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Напомним, именно Пашалич открыл счет в первом тайме матча Аталанта – ПСЖ. Этот гол оставался единственным практически до конца встречи, но парижане сумели ответить двумя точными ударами и вырвали путевку в полуфинал.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

"Очень жаль, ведь мы были в шаге от полуфинала Лиги чемпионов. Впрочем, в таком турнире нужно играть до конца. Команды со столь качественной атакой могут за две минуты забить два мяча.

Конечно, мы разочарованы и расстроены вылетом, но хотим в следующей Лиге чемпионов выступить еще лучше. Мы сделали все, что могли – в этом нет сомнений, но эти команды имеют столько индивидуального качества, что могут нанести вам неприятности в любой момент.

Думаю, что Аталанта доказала, что может бороться с самыми сильными соперниками, и я надеюсь, что мы сможем сделать то же самое в Лиге чемпионов в следующем сезоне", – цитирует хорвата Football Italia.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Аталантой – Малиновский драматично вылетел из Лиги чемпионов

blog_ava
Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2
00:15
15039
Теги
Аталанта Аталанта Аталанта - ПСЖ Лига чемпионов Марио Марио Пашалич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
6
мин
Балканы
17:30
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?