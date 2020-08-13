Аталанта – ПСЖ: Пашалич признался, что помешало бергамаскам удержать победный результат

Напомним, именно Пашалич открыл счет в первом тайме матча Аталанта – ПСЖ. Этот гол оставался единственным практически до конца встречи, но парижане сумели ответить двумя точными ударами и вырвали путевку в полуфинал.

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"Очень жаль, ведь мы были в шаге от полуфинала Лиги чемпионов. Впрочем, в таком турнире нужно играть до конца. Команды со столь качественной атакой могут за две минуты забить два мяча.

Конечно, мы разочарованы и расстроены вылетом, но хотим в следующей Лиге чемпионов выступить еще лучше. Мы сделали все, что могли – в этом нет сомнений, но эти команды имеют столько индивидуального качества, что могут нанести вам неприятности в любой момент.

Думаю, что Аталанта доказала, что может бороться с самыми сильными соперниками, и я надеюсь, что мы сможем сделать то же самое в Лиге чемпионов в следующем сезоне", – цитирует хорвата Football Italia.

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