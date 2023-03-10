"Коли ви пропускаєте два поганих голи, як ми на виїзді, дуже складно досягти позитивного результату, на який розраховували. Я думаю, що гра мала різні фази, особливо тому, що ми віддали занадто багато м'ячів на своїй половині поля.

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У моменти, коли повинні були взяти гру під свій контроль, ми втратили трохи гостроти. У нас був певний позитив, тому що ми продемонстрували велику стійкість, щоб повернутися в гру, але нам потрібно набагато краще захищати свої ворота.

Перший гол? Я не знаю, що це було. Дуже складно, коли це відбувається за секунду, але напевно в тому просторі хтось не може вільно пробити головою, і ти пропускаєш. Це занадто просто.

Ми не відмовляємося від ЛЄ. Нам довелося зіткнутися з кількома проблемами, які виникли в останні дні, коли ми втратили чотирьох або трьох наших нападників. Треба пройти через складні моменти. Ми будемо боротись на Емірейтс, сподіваюся, зіграємо краще і заслужимо перемогу в цій грі.

Підсумки останніх тижнів? Пропускаємо занадто багато простих голів. Проти Спортінга ми захищалися недостатньо добре, і нам потрібно працювати краще проти наших суперників. Останнім часом у нас було багато дуже емоційних ігор. Вчора ми зробили багато змін, а це означає, що для зіграності треба трохи часу", – цитує Артету сайт Арсенала.

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