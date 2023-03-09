Спортінг Лісабон приймав Арсенал Олександра Зінченка у першому поєдинку 1/8 ЛЄ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перший матч 1/8 ЛЄ розпочався жваво. Обидві команди хотіли перемогти. Перший гол у матчі забив Саліба на 22 хвилині. Спортінгу знадобилось не багато часу, щоб зрівняти рахунок.

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У другому таймі ситуація змінилась. Господарі забили першими, а Арсенал мав відіграватись. Моріта допоміг гостям зробити рахунок на табло нічийним, відзначившись автоголом.

Захисник Олександр Зінченко вийшов зі старту, але покинув поле на 63 хвилині. Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться рівно за тиждень, 16 березня.

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