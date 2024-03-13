"Я дуже щасливий. Минуло 14 років, відколи Арсенал востаннє грав у чвертьфіналі ЛЧ, що є довгим періодом для такого клубу, і це демонструє, наскільки нам сьогодні було важко. Нам справді довелося важко працювати, щоб знайти чарівний момент наприкінці. Ми починаємо створювати неймовірну енергію, і ми намагалися це зробити. І разом ми це зробили.

Переможна серія пенальті імені Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Арсенал – Порту

Дуже нервуєш, коли спостерігаєш за серією пенальті, сподіваєшся на краще, але при цьому усвідомлюєш, що це певною мірою лотерея. Напередодні ми відпрацьовували 11-метрові, тому потрібно віддати належне тренерам воротарів і всім, хто зробив внесок. Ми були терплячими, багато працювали, багато людей ухвалювали правильні рішення і виявляли мужність у скрутні моменти. Я бачив, як хлопці хочуть цього і як готові пожертвувати будь-чим заради перемоги.

Грати проти Порту справді важко, це дуже конкурентоспроможна команда. Було трохи відрізків, коли нам не вдавалося контролювати гру, оскільки нам протистояв дуже добрий суперник. Ми забили в дуже важливий момент, намагалися створювати гольові шанси і в результаті досягли свого. Коли на кону багато, важлива кожна деталь, і ти захищаєш свою команду за кожного рішення судді – це частина гри.

Чи збільшує вихід до 1/4 наші шанси на перемогу? Думаю, ще дуже далеко. Зараз я сидітиму вдома, переглядатиму інші команди, з якими нам належить зіграти, і почну підкорювати ще одну велику гору", – цитує Артету The Guardian.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті