"Я очень счастлив. Прошло 14 лет, с тех пор, как Арсенал в последний раз играл в четвертьфинале ЛЧ, что является долгим периодом для такого клуба, и это демонстрирует, насколько нам сегодня было трудно. Нам действительно пришлось тяжело работать, чтобы найти волшебный момент в конце. Мы начинаем создавать невероятную энергию, и мы пытались это сделать. И вместе мы это сделали.

Победная серия пенальти имени Зинченко и Ко в видеообзоре матча Лиги чемпионов Арсенал – Порту

Очень нервничаешь, когда наблюдаешь за серией пенальти, надеешься на лучшее, но при этом осознаешь, что это в определенной степени лотерея. Накануне мы отрабатывали 11-метровые, поэтому нужно отдать должное тренерам вратарей и всем, кто внес вклад. Мы были терпеливыми, много работали, много людей принимали правильные решения и проявляли мужество в трудные моменты. Я видел, как ребята хотят этого и как готовы пожертвовать чем-либо ради победы.

Играть против Порту действительно тяжело, это очень конкурентоспособная команда. Было немного отрезков, когда нам не удавалось контролировать игру, поскольку нам противостоял очень хороший соперник. Мы забили в очень важный момент, пытались создавать голевые шансы и в итоге добились своего. Когда на кону много, важна каждая деталь, и ты защищаешь свою команду при каждом решении судьи – это часть игры.

Увеличивает ли выход в 1/4 наши шансы на победу? Думаю, еще очень далеко. Сейчас я буду сидеть дома, просматривать другие команды, с которыми нам предстоит сыграть, и начну покорять еще одну большую гору", – цитирует Артету The Guardian.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти