В стане "канониров" опровергли информацию о том, что Микель Артета оскорбил семью Сержиу Консейсау во время ответного матча 1/8 финала ЛЧ между Арсеналом и Порту. Представители лондонского клуба уверены, что тренер Порту ошибся и неправильно понял своего коллегу, информирует The Athletic.

"Гвардиола делал то же самое": Артета аморально оскорблял наставника Порту во время матча Лиги чемпионов

Ранее Консейсау заявил, что тренер Арсенала оскорбил его умершего родственника. "Во время матча он повернулся к нашей скамейке запасных, и оскорбил мою семью на испанском языке. Это, видимо, фишка испанских тренеров, потому что Пеп [Гвардиола] делал то же самое", – заявил Консейсау после вылета Порту из Лиги чемпионов.

На пресс-конференции Артету спросили об этом инциденте, но наставник "канониров" решил проигнорировать журналистов. "Без комментариев. Большое спасибо", – сказал после вопроса Артета, завершив общение с прессой.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти