Арсенал в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Севілью. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Арсеналом і Севільєю стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко вдруге поспіль залишився у запасі "канонірів". Замість нього знову зіграє Такехіро Томіясу.

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Поки що усі команди групи В мають шанс на вихід у плей-офф ЛЧ. Лондонці лідирують з шістьма очками, андалусійці відстають на одне, а в активі ПСВ і Ланса – по два залікових бали. Таким чином, "канонірів" і нервіонців сьогодні влаштує і нічия, однак перемога матиме величезне значення у боротьбі за 1/8 фіналу.

Стартові склади

Арсенал:

Севілья:

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