Арсенал – Севилья: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Зинченко снова проигрывает конкуренцию
Арсенал в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Севилью. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Арсеналом и Севильей стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Александр Зинченко второй раз подряд остался в запасе "канониров". Вместо него снова сыграет Такехиро Томиясу.
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Пока все команды группы В имеют шанс на выход в плей-офф ЛЧ. Лондонцы лидируют с шестью очками, андалусийцы отстают на одно, а в активе ПСВ и Ланса – по два зачётных балла. Таким образом, "канониров" и нервионцев сегодня устроит и ничья, однако победа будет иметь огромное значение в борьбе за 1/8 финала.
Стартовые составы
Арсенал:
Севилья:
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