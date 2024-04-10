Гра Арсенала не вразила французьке ЗМІ у матчі з Баварією в Лізі чемпіонів.

"Каноніри" зіграли проти мюнхенців перший матч чвертьфіналу ЛЧ. Після гри французьке видання L'equipe виставило жахливі рейтинги гравцям Мікеля Артети.

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Лише двоє футболістів Арсенала отримали оцінки понад п'ять балів. Мартіну Едегору та Сака видання поставило шістки. Щодо конкурента Олександра Зінченка Якуба Ківйора, то L'equipe поставив четвірку, супроводивши коментарем:

"Польський захисник дуже страждав від швидкості Лероя Сане та його чудового володіння м'ячем. Якуб Ківйор був причетний до першого голу своєї команди (1:1, 18-а хвилина) і відіграв дуже мало ролі в розвитку гри своєї команди, торкнувшись лише 27 м'ячів, перш ніж був логічно замінений на Зінченка в перерві".

Нагадаємо, що українець вийшов на поле на 46 хвилині. Артета після матчу розповів, що вихід Зінченка позитивно вплинув на хід зустрічі.

Матч-відповідь між Арсеналом та Баварією запланований на середу, 17 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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