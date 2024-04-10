Игра Арсенала не впечатлила французское СМИ в матче с Баварией в Лиге чемпионов.

"Канониры" сыграли против мюнхенцев первый матч четвертьфинала ЛЧ. После игры французское издание L'Equipe выставило ужасные рейтинги игрокам Микеля Артеты.

"Выход Зинченко и другие замены имели огромное влияние": Артета проанализировал игру Арсенала с Баварией в ЛЧ

Лишь двое футболистов Арсенала получили оценки более пяти баллов. Мартину Эдегору и Сака издание поставило шестерки. Относительно конкурента Александра Зинченко Якуба Кивьора, то L'equipe поставил четверку, сопроводив комментарием:

"Польский защитник очень страдал от скорости Лероя Сане и его великолепного владения мячом. Якуб Кивьор был причастен к первому голу своей команды (1:1, 18-я минута) и сыграл очень мало роли в развитии игры своей команды, коснувшись лишь 27 мячей, прежде чем был логично заменен на Зинченко в перерыве".

Напомним, что украинец вышел на поле на 46 минуте. Артета после матча рассказал, что выход Зинченко положительно повлиял на ход встречи.

Ответный матч между Арсеналом и Баварией запланирован на среду, 17 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал – Бавария: эффектная ничья в ЛЧ, топ-выход Зинченко и скандальный арбитраж – судья не дал пенальти за забавный ляп