Нойєр на досвіді "вбив" кілька десятків секунд під час повторного чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з Арсеналом (1:0). Наприкінці зустрічі за переможного для своєї команди рахунку Мануель вирішив потягнути час у несподіваний спосіб. Перед тим, як ввести м'яч у гру з вільного удару, воротар збірної Німеччини приліг на газон і... почав розминатися і качати прес.

Переможний гол Кімміха у відеоогляді матчу Баварія – Арсенал – 1:0

Що цікаво, головний арбітр зустрічі Данні Маккелі з Нідерландів не став карати легенду європейського футболу попередженням за неспортивну поведінку і затягування часу. Нагадаємо, що Баварія пройшла Арсенал за сумою двох матчів (2:2, 1:0) і вийшла в півфінал Ліги чемпіонів. У наступному раунді мюнхенці зіграють із мадридським Реалом.