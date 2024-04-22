Претенденти на титул чемпіона Англії влітку позмагаються за трансфер зірочки "вовків". Як інформує Mirror, Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль спробують підписати влітку захисника Раяна Аїта-Нурі.

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Зазначається, що Гвардіола тривалий час стежить за гравцем Вулверхемптона. Наставник "містян" вважає, що Аїт-Нурі є ідеальним доповненням до його команди. Ліверпуль мав проблеми з травмами на позиції лівого захисника в цьому сезоні і розглядає алжирця як першокласного конкурента Енді Робертсону. Арсенал також планує посилити лінію захисту. Вулверхемптон оцінив Аїта-Нурі у 50 мільйонів фунтів.

Варто зауважити, що 22-річний алжирець, якщо обере "канонірів", стане прямим конкурентом Олександра Зінченка, оскільки обидва гравці виступають на одній позиції.

Раян Аїт-Нурі приєднався до Вулверхемптона у 2021 році, перейшовши з Анже. Загалом за "вовків" захисник відіграв у 111 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та вісім асистів. Чинна угода гравця з клубом діє до 2026 року.

Нагадаємо, що Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль наразі ведуть боротьбу за титул чемпіона Англії. "Каноніри" та мерсисайдці мають по 74 бали, а "містяни" набрали 73 очки.

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