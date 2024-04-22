Претенденты на титул чемпиона Англии летом поборются за трансфер звездочки "волков". Как информирует Mirror, Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль попытаются подписать летом защитника Райана Аита-Нури.

Арсенал вернулся на вершину АПЛ, одержав вялую победу над Вулверхэмптоном – "канониры" обошлись без Зинченко

Отмечается, что Гвардиола длительное время следит за игроком Вулверхэмптона. Наставник "горожан" считает, что Аит-Нури является идеальным дополнением к его команде. Ливерпуль имел проблемы с травмами на позиции левого защитника в этом сезоне и рассматривает алжирца как первоклассного конкурента Энди Робертсону. Арсенал также планирует усилить линию защиты. Вулверхэмптон оценил Аита-Нури в 50 миллионов фунтов.

Стоит заметить, что 22-летний алжирец, если выберет "канониров", станет прямым конкурентом Александра Зинченко, поскольку оба игрока выступают на одной позиции.

Райан Аит-Нури присоединился к Вулверхэмптону в 2021 году, перейдя из Анже. Всего за "волков" защитник сыграл в 111 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и восемь ассистов. Действующее соглашение игрока с клубом действует до 2026 года.

Напомним, что Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль сейчас ведут борьбу за титул чемпиона Англии. "Канониры" и мерсисайдцы имеют по 74 балла, а "горожане" набрали 73 очка.

Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал вялому оппоненту