Олександр Зінченко досі травмований, а партнери провели один з найгірших матчів сезону. Арсенал створював бодай якусь загрозу лише на стандартах і завершить без жодного удару в площину воріт.

Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка

У Порту найгострішим був Галену, який тероризував Шахтар на груповому етапі. Бразилець змарнував подвійний супермомент, але реабілітувався на останній хвилині матчу. Вінгер "драконів" чудовим обвідним ударом приніс команді мінімальний гандикап перед матчем-відповіддю у Лондоні 12 березня.