Арсенал у рамках матчу-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Порту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між лондонським Арсеналом і Порту розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась перемогою португальців з рахунком 1:0.

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Олександр Зінченко у другому матчі поспіль починає на лавці запасних. Українець тільки-но відновився від пошкодження, але Мікель Артета обмежує навантаження на Сашка.

Стартові склади

Арсенал:

Порту:

Арсенал – Порту: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів