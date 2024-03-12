Арсенал в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Порту. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между лондонским Арсеналом и Порту начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась победой португальцев со счётом 1:0.

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Александр Зинченко во втором матче подряд начинает на скамейке запасных. Украинец только восстановился от повреждения, но Микель Артета ограничивает нагрузку на Сашу.

Стартовые составы

Арсенал:

Порту:

Арсенал – Порту: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов