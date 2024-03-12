Матч Арсенал – Порту відбудеться сьогодні, 12 березня, на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток головного арбітра Клемана Тюрпена пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Дивна історія взаємовідносин Порту й Арсенала отримала своє продовження на "Драгау". Північні лондонці ніколи не перемагали "драконів" на виїзді, зазнавши двох поразок – і ось настав час третьої. Команда Сержіу Консейсау виграла завдяки шедевральному дальньому удару Галену, проведеному на останніх секундах.

Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка

? Galeno's goal vs Arsenal has been named as UCL's goal of the week! pic.twitter.com/MnFDlFhXOk — CentreGoals. (@centregoals) February 23, 2024

Звісно, із цим голом португальцям пощастило. Порту в домашній зустрічі створив півтора моменти – втім, це все одно більше, ніж організував Арсенал. Північні лондонці не могли дати ради середньому блоку Порту, хоча володіли м'ячем близько 70% часу. У першому таймі вони мали тільки 11 входжень до штрафного та 19 дотиків, а до 85-ї хвилини другого – 8 входжень і 7 дотиків. На ту мить "каноніри" завдали всього 6 ударів.

Перекладаючи на людську мову, підопічні Мікеля Артети катали вату, перепасовуючись взад-поперек далеко від зон завершення. Лише наприкінці поєдинку гра розкрилась – але навіть у такому режимі англійці нічого не створили. Саме тому поразка виглядає справедливим підсумком виїзду на "Драгау".

Те фіаско здивувало, адже перед цим Арсенал виграв 5 матчів АПЛ поспіль із сумарним рахунком 21:3. Причому серед "жертв" лондонців був Ліверпуль. Наступні три гри після Порту теж завершились круто – три перемоги, 12:2. Тобто, команда перебуває у монструозній формі, але спотикається на середнячку в ЛЧ. Як так?

Це може звучати пафосно-патріотично, але Арсеналу в першій зустрічі не вистачило Зінченка. І, ймовірно, Жоржінью, хоча він з'явився на 74-й хвилині. Без них класичні 3+2 у першій фазі атаки "канонірів" доводилось розігрувати або через підйом Вайта в пару до Райса, або через опускання Едегора. Бен не тягне функціонал Олександра ні по якостях, ні по об'єму, а Мартін занадто важливий попереду.

️| Mikel Arteta on the quick turnaround to face Porto in the Champions League on Tuesday:⁰

“Yeah, but this stadium is going to have the energy that you have never seen in your life, because we haven’t done it for 14 years.



“Bring your noise, bring your energy, your passion… pic.twitter.com/mb0cxzss5v — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) March 10, 2024

У останніх матчах Мікель Артета став все більше довіряти Жоржінью, адже у нього магічне бачення поля. Втім, навіть із ним у складі Арсенал зіткнувся з проблемами розкривання щільного оборонного блоку – Брентфорд на вихідних мало що дозволив лондонцям до перерви, а після тримав необхідний рахунок до 83-ї хвилини. "Гармаші" по перерві хоч і стали грати значно краще, але великої кількості моментів не мали.

І це неабияк лякає фанів у контексті протистояння з Порту. Блок "драконів" на порядок потужніший, ніж у Брентфорда. На щастя, Зінченко вже повернувся до загальної групи й навіть зіграв 20 хвилин у останньому турі АПЛ. Крім того, у Арсенала є ще один козир на матч-відповідь.

Zinchenko was a joke this game Geniunly not surprised at all if arteta throws him in the line up tomo



This is what’s needed



pic.twitter.com/ubE2HrP2TF — a (@abz88221) March 11, 2024

"Дракони" надзвичайно успішно грають проти "канонірів" вдома, але у Лондоні вони жодного разу не перемогли. Ба більше – португальці зазнали трьох поразок, не забивши жодного гола й зазнавши двох розгромів (0:5, 0:4, 0:2). Що найбільш важливо, вони ніколи не проходили Арсенал у плей-офф ЛЧ.

Кадрова ситуація

Арсенал все так же не може розраховувати на Томіясу та Тімбера – вони тренуються з командою, але до повернення в склад близький тільки японець. Його участь під питанням. Головною ж проблемою є пошкодження Мартінеллі, рішення по якому прийматимуть вже безпосередньо перед матчем.

Габріель тренувався за індивідуальною програмою й навіть пропустив першу частину занять у понеділок. Daily Maill впевнений, що бразилець не зіграє. Зате знову доступні Зінченко, Жезус і Парті, хоча Мікель Артета щодо участі Олександра та Габі дав неоднозначний коментар – він заявив, що обидва забагато пропустили, але є й інші футболісти.

Порту не зможе допомогти центрбек Іван Маркано, однак він ще у вересні отримав розрив хрестів. Таке ж пошкодження на вихідних отримав лівий захисник Зайду. Участь Таремі перебуває під питанням – іранець пропустив шість матчів через проблеми з привідним м'язом.

Орієнтовні склади на матч Арсенал – Порту

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Ківіор – Едегор, Райс, Хаверц – Сака, Жезус, Троссар

Порту: Кошта – Маріу, Пепе, Отавіу, Санчес – Варела, Гонсалес – Ф. Консейсау, Е. Пепе, Галену – Еванілсон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, прохід Арсенала в додатковий час

До матчу на "Драгау" букмекери не дуже вірили в команду Сержіу Консейсау, але зараз контори виставили на прохід Порту доволі робочі коефіцієнти. Хоча фаворитом все одно залишається Арсенал. Питання тільки в тому, чи пройдуть лондонці в основний час.

Champions League in N5

London derby for @ArsenalWFC

Press conference times



Everything in store for our Gunners this week — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2024

Після виїзду в Португалію та натужної звитяги над Брентфордом дати відповідь складно. Перехід у екстра-тайми здається цілком ймовірним, хоча в основний час Арсенал повинен перемогти. Голів, до речі, має бути вдосталь – букмекери дають низькі коефіцієнти на ТБ 2,5. Ця ставка зіграла у 8 з 9-ти домашок "канонірів" і в 6-ти із 7 виїздах "драконів".

Ми ризикнемо поставити на овертайми, але з проходом Арсенала. Все ж, 33:4 у останніх 8 турах АПЛ мають значення. Брентфордський "автобус" підопічні Мікеля Артети дотисли, а виїзд на "Драгау" таки мав завершуватись "нулями" – а вдома "гармаші" значно потужніші.

This angle of Kai's winner ? pic.twitter.com/xdYYQWfMOJ — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2024

Цікаво, що останні 5 команд, які проходили Порту в ЛЧ, завершували сезон аж у фіналі турніру. Втім, Арсеналу варто пам'ятати й іншу статистику – із 2011-го по 2017-й "гармаш" регулярно проривались у плей-офф, але жодного разу не виходили в чвертьфінал. Яка із традицій сьогодні впаде? Дізнаємось вже невдовзі.

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