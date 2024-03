Матч Арсенал – Порту відбудеться сьогодні, 12 березня, на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток головного арбітра Клемана Тюрпена пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Дивна історія взаємовідносин Порту й Арсенала отримала своє продовження на "Драгау". Північні лондонці ніколи не перемагали "драконів" на виїзді, зазнавши двох поразок – і ось настав час третьої. Команда Сержіу Консейсау виграла завдяки шедевральному дальньому удару Галену, проведеному на останніх секундах.

Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка

Звісно, із цим голом португальцям пощастило. Порту в домашній зустрічі створив півтора моменти – втім, це все одно більше, ніж організував Арсенал. Північні лондонці не могли дати ради середньому блоку Порту, хоча володіли м'ячем близько 70% часу. У першому таймі вони мали тільки 11 входжень до штрафного та 19 дотиків, а до 85-ї хвилини другого – 8 входжень і 7 дотиків. На ту мить "каноніри" завдали всього 6 ударів.

Перекладаючи на людську мову, підопічні Мікеля Артети катали вату, перепасовуючись взад-поперек далеко від зон завершення. Лише наприкінці поєдинку гра розкрилась – але навіть у такому режимі англійці нічого не створили. Саме тому поразка виглядає справедливим підсумком виїзду на "Драгау".

Те фіаско здивувало, адже перед цим Арсенал виграв 5 матчів АПЛ поспіль із сумарним рахунком 21:3. Причому серед "жертв" лондонців був Ліверпуль. Наступні три гри після Порту теж завершились круто – три перемоги, 12:2. Тобто, команда перебуває у монструозній формі, але спотикається на середнячку в ЛЧ. Як так?

Це може звучати пафосно-патріотично, але Арсеналу в першій зустрічі не вистачило Зінченка. І, ймовірно, Жоржінью, хоча він з'явився на 74-й хвилині. Без них класичні 3+2 у першій фазі атаки "канонірів" доводилось розігрувати або через підйом Вайта в пару до Райса, або через опускання Едегора. Бен не тягне функціонал Олександра ні по якостях, ні по об'єму, а Мартін занадто важливий попереду.

