По результатам жеребьевки Баварии выпал Арсенал. Первая встреча состоится в Лондоне. Ветеран мюнхенцев Томас Мюллер с нетерпением ожидает дуэль против Кая Хаверца – своего партнера по сборной Германии.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: сложный путь Зинченко, шок для Лунина – Мбаппе в Испании

"И это Арсенал. Кай Хаверц, мой друг, я жду тебя. Классный жребий – две хорошие команды, две большие арены, два замечательных города. Будет непросто, но я всегда настроен в позитивном ключе", – с улыбкой сказал Томас Мюллер.

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, ответные матчи – 16/17 апреля.

К слову, Мюллер и Хаверц пересекутся еще до четвертьфиналов ЛЧ. Оба получили вызов в сборную Германии на товарищеские матчи против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 числа).

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина узнала свое место по итогам сезона – худшее падение за 25 лет продолжается