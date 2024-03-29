АПЛ внесла зміну в правила, яка зменшить перевагу домашнього поля
Прем'єр-ліга намагається мінімізувати вплив на гру сторонніх людей.
АПЛ заборонила болбоям подавати м'яч футболістам під час матчів, повідомляє The Telegraph. Відповідно до нового правила, болбої тепер повинні виставляти м'ячі на порожні конуси.
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Футболісти будуть змушені самостійно підбирати м'яч з найближчого конуса для введення в гру. Рішення направлено на те, щоб зменшити перевагу команд-господарів.
Болбої могли відчутно впливати на гру. Вони миттєво подавали м'ячі своїм командам, коли, наприклад, потрібно відігратися. І затягували час, щоб збити динаміку супернику.
З новими правилами був би неможливим відомий гол Ліверпуля у ворота Барселони у Лізі чемпіонів. Тоді болбой оперативно поставив м'яч на кут поля, що дало змогу Тренту швидко виконати простріл.