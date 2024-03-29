АПЛ заборонила болбоям подавати м'яч футболістам під час матчів, повідомляє The Telegraph. Відповідно до нового правила, болбої тепер повинні виставляти м'ячі на порожні конуси.

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Футболісти будуть змушені самостійно підбирати м'яч з найближчого конуса для введення в гру. Рішення направлено на те, щоб зменшити перевагу команд-господарів.

Болбої могли відчутно впливати на гру. Вони миттєво подавали м'ячі своїм командам, коли, наприклад, потрібно відігратися. І затягували час, щоб збити динаміку супернику.

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З новими правилами був би неможливим відомий гол Ліверпуля у ворота Барселони у Лізі чемпіонів. Тоді болбой оперативно поставив м'яч на кут поля, що дало змогу Тренту швидко виконати простріл.