АПЛ ще на початку 2023 року висунула звинувачення на адресу Манчестер Сіті, який підозрюють аж у 115 випадках порушень фінансового fair-play. Раніше повідомлялось, що судові засідання почнуться осінню 2024 року, а остаточне рішення ухвалять не раніше літа 2025 року.

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"Дата вже є, але я не можу конкретно сказати вам, коли саме це буде", – наводить слова Мастерса Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Сіті звинувачують у 115 порушеннях фінансового fair-play протягом 14 сезонів, починаючи з кампанії 2009/10. Звинувачення включають претензії з приводу фінансової звітності та відсутність співпраці зі слідством АПЛ, яке розпочали у 2018 році. "Містяни" заперечують будь-які правопорушення. У цьому сезоні АПЛ вже покарала Евертон зняттям 10 очок через порушення фінансового fair-play.

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