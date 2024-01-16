АПЛ еще в начале 2023 года выдвинула обвинения в адрес Манчестер Сити, который подозревают аж в 115 случаях нарушений финансового fair-play. Ранее сообщалось, что судебные заседания начнутся осенью 2024 года, а окончательное решение примут не раньше лета 2025 года.

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"Дата уже есть, но я не могу конкретно сказать вам, когда именно это будет", – приводит слова Мастерса Goal.com.

Напомним, Манчестер Сити обвиняют в 115 нарушениях финансового fair-play в течение 14 сезонов, начиная с кампании 2009/10. Обвинения включают претензии по поводу финансовой отчетности и отсутствие сотрудничества со следствием АПЛ, которое начали в 2018 году. "Горожане" отрицают любые правонарушения. В этом сезоне АПЛ уже наказала Эвертон снятием 10 очков за нарушение финансового fair-play.

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