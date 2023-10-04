Антверпен U-19 і Шахтар U-19 грають у другому турі Юнацької ліги УЄФА 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч другого туру Юнацької ліги УЄФА Антверпен U-19 – Шахтар U-19 стартує о 13:00 за київським часом. Поєдинок пройде у бельгійському містечку Льєр.

Антверпен – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У першому турі підопічні Олексія Бєліка розгромно програли Порту – 1:4. Антверпен з рахунком 1:2 поступився Барселоні. Відповідно, обидві команди намагаються набрати перші очки у групі H. В іншому матчі цього квартету Порту U-19 прийме Барселону.

У чемпіонаті України U-19 Шахтар йде першим – 8 перемог і 1 поразка. У Бельгії чемпіонату U-19 не проводять, тому команду формували фактично з нуля спеціально під Юнацьку лігу УЄФА. Виконувачем обов'язків головного тренера Антверпена U-19 є Томас Вільс, а основу команди зібрано з футболістів 2007, 2006 та 2004 років народження.

Де дивитися гру Антверпен U-19 – Шахтар U-19 онлайн? Онлайн трансляція матчу доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки).

Стартові склади:

Антверпен U-19: Девалкенер – Рендерс, Деляпорт, Верстратен, Тейпенс – Смітс, Хореманс, Куртенс – Абдельхамід, Вандеплас, Годлен.

Шахтар U-19: Кравець – Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонський – Лосенко, Цуканов, Бундаш – Ющенко, Гармаш, Глущенко.