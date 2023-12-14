Барселона завчасно гарантувала собі місце в плей-офф і приїхала в Бельгію без турнірної мотивації. Антверпен за п'ять попередніх турів не набрав жодного очка та прагнув гучно попрощатися з Лігою чемпіонів.

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Бельгійці почали матч з потужного пресингу та відкрили рахунок за 76 секунд. Ферран відіграв відставання Барселони, але на початку другого тайму Антверпен знову вийшов вперед. Один гол Янссена не зарахували, але він забив вдруге.

У компенсований час Барса, здавалося, врятувалася від поразки, коли Гіу замкнув подачу Гюндогана зі штрафного. Однак господарі встигли вирвати перемогу до фінального свистка – Жорж реалізував вихід сам на сам.

Антверпен вирвав божевільну перемогу над Барселоною