Барселона заранее гарантировала себе место в плей-офф и приехала в Бельгию без турнирной мотивации. Антверпен за пять предыдущих туров не набрал ни одного очка и стремился громко попрощаться с Лигой чемпионов.

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Бельгийцы начали матч с мощного прессинга и открыли счет за 76 секунд. Ферран отыграл отставание Барселоны, но в начале второго тайма Антверпен снова вышел вперед. Один гол Янссена не засчитали, но он забил во второй раз.

В компенсированное время Барса, казалось, спаслась от поражения, когда Гиу замкнул подачу Гюндогана со штрафного. Однако хозяева успели вырвать победу до финального свистка – Жорж реализовал выход один на один.

Антверпен вырвал безумную победу над Барселоной