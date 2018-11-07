toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Анри назвал причину ужасных результатов Монако – команда не побеждает уже 15 матчей подряд

13:12 128 Читати українською
Анри назвал причину ужасных результатов Монако – команда не побеждает уже 15 матчей подряд
Тьерри Анри / фото из соцсетей

Главный тренер Монако Тьерри Анри поделился впечатлениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с Брюгге.

"Думаю, что счет не отражает того, что на самом деле происходило в матче. Свои моменты нужно реализовывать. Первые три гола мы сами себе привезли. Меня беспокоит то, что если что-то идет не в нашу пользу, мы сдаемся.

Монако – Брюгге – 0:4 – видео голов и обзор матча

Мы пропустили три гола за 12 минут, это тяжелый удар. В еврокубках, если ты не наказываешь соперника, он наказывает тебя.

Возможно, поражение поможет нам сосредоточиться на наборе очков в Лиге 1. Возможно, будут определенные сомнения, ведь у нас игра с ПСЖ. Нам нужно найти способ их остановить.

Мы потеряли Глика из-за травмы. Наверное, у нас уже футболистов 12 выбыли. Нам нужно найти решение проблем даже с ограниченным составом.

Монако пропустил 3 гола за 25 минут в Лиге чемпионов и установил уникальное антидостижение

Две недели недостаточно, чтобы все изменить. Конечно, пытаешься привнести новое, но у нас было слишком много травмированных. Нам нужно постараться двигаться вперед. Сегодня, по крайней мере, мы создавали моменты", – цитирует Анри L'Equipe.

Лига чемпионов4 турЛуи ІІ (Монако)

Монако - Брюгге: Вторник 06 ноября 2018

Монако
Матч окончен
0 : 4
Брюгге
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Монако Монако Тьерри Анри Тьерри Анри Монако - Брюгге
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
10
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук