Анри назвал причину ужасных результатов Монако – команда не побеждает уже 15 матчей подряд

Главный тренер Монако Тьерри Анри поделился впечатлениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с Брюгге.

"Думаю, что счет не отражает того, что на самом деле происходило в матче. Свои моменты нужно реализовывать. Первые три гола мы сами себе привезли. Меня беспокоит то, что если что-то идет не в нашу пользу, мы сдаемся.

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Мы пропустили три гола за 12 минут, это тяжелый удар. В еврокубках, если ты не наказываешь соперника, он наказывает тебя.

Возможно, поражение поможет нам сосредоточиться на наборе очков в Лиге 1. Возможно, будут определенные сомнения, ведь у нас игра с ПСЖ. Нам нужно найти способ их остановить.

Мы потеряли Глика из-за травмы. Наверное, у нас уже футболистов 12 выбыли. Нам нужно найти решение проблем даже с ограниченным составом.

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Две недели недостаточно, чтобы все изменить. Конечно, пытаешься привнести новое, но у нас было слишком много травмированных. Нам нужно постараться двигаться вперед. Сегодня, по крайней мере, мы создавали моменты", – цитирует Анри L'Equipe.