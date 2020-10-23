Оборонець німецького РБ Лейпциг Анхеліньо, права на якого належать англійському Манчестер Сіті, зробив несподіване зізнання щодо гри мільйонів.

"Чи дивлюся я футбол? Ні, ні. Нуль. Мені нудно дивитися футбол.

Дубль екс-конкурента Зінченка у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Істанбул Башакшехір – 2:0

Щодо дуже особливих матчів, то так. Наприклад, сьогодні (в середу – Футбол 24) я нічого не дивитимусь. Навіть не знаю, хто гратиме. Я віддаю перевагу улюбленим серіалам і фільмам", – розповів іспанець в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що саме Анхеліньо дублем приніс "бикам" перемогу в стартовому турі групового етапу ЛЧ. Його РБ Лейпциг здолав Істанбул Башакшехір на власному полі.

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