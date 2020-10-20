Ліга чемпіонів 2020/21, груповий етап, 1-й тур

Група F

Зеніт – Брюгге – 1:2

Голи: Хорват, 74 (автогол) – Бонавентуре, 63, де Кетелар, 90+3

Лаціо – Борусія Д – поєдинок розпочнеться о 22:00

Група H

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – поєдинок розпочнеться о 22:00

РБ Лейпциг – Істанбул Башакшехір – поєдинок розпочнеться о 22:00

Група E

Ренн – Краснодар – поєдинок розпочнеться о 22:00

Челсі – Севілья – поєдинок розпочнеться о 22:00

У Санкт-Петербурзі в першому таймі обидві команди діяли нервово та майже не загострювали ситуацію біля воріт опонента. Брюгге, в старті якого вийшов Едуард Соболь, відчайдушно оборонявся (три "гірчичники", як наслідок), а Зеніту бракувало фінального пасу. Та в другій половині "чорно-сині" повели в рахунку після затяжної атаки. Екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре видряпав м'яч на лінії поля і відкинув до центру штрафного, де Кетелар двічі не зміг пробити Ракицького на стрічці, але колишня зірка УПЛ таки добив "смугастого" в сітку з кількох метрів.

Пітерці додали в активності й зуміли відігратися вже за 10 хвилин. Це Деян Ловрен пішов вперед і наважився на постріл метрів із 30-ти – м'яч від стійки влучив у спину Ітану Хорвату та залетів у ворота. Здавалося, що матч завершиться нічиєю, але на третій доданій арбітром хвилині брюггинці вирвали перемогу: після класичної комбінації Вормер прострілив уздовж воріт, а Шарль де Кетелар спокійно підставив ногу – 1:2!