У стартовому матчі групи Н Ліги чемпіонів "бики" на власному полі здолали представника Туреччини. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Чинний чемпіон Туреччини Істанбул Башакшехір на виїзді поступився РБ Лейпциг. Героєм матчу став Анхеліньо – екс-конкурент Олександра Зінченка за місце на лівому фланзі оборони Ман Сіті.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Протягом чотирьох хвилин іспанець оформив дубль: спочатку, отримавши м'яч у центрі штрафного, розвернувся і пробив повз голкіпера, а згодом вийшов на побачення з голкіпером суперника і не схибив.

Перемога принесла підопічним Юліана Нагельсманна 3 пункти і вони разом з Манчестер Юнайтед очолюють турнірну таблицю своєї групи. Істанбул Башакшехір та ПСЖ поки без очок.

Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед дотиснув ПСЖ, екс-конкурент Зінченка дублем нагадав про себе, невдача Ракицького та Ко