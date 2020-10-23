Защитник немецкого РБ Лейпциг Анхелиньо, права на которого принадлежат английскому Манчестер Сити, сделал неожиданное признание относительно игры миллионов.

"Смотрю ли я футбол? Нет, нет. Ноль. Мне скучно смотреть футбол.

Дубль экс-конкурента Зинченко в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Истанбул Башакшехир – 2:0

Что касается очень особенных матчей, то да. Но, например, сегодня (в среду – Футбол 24) я ничего не буду смотреть. Даже не знаю, кто будет играть. Я отдаю предпочтение любимым сериалам и фильмам", – рассказал испанец в интервью Marca.

Напомним, что именно Анхелиньо дублем принес "быкам" победу в стартовом туре группового этапа ЛЧ. Его РБ Лейпциг одолел Истанбул Башакшехир на своем поле.

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед дожал ПСЖ, экс-конкурент Зинченко дублем напомнил о себе, неудача Ракицкого и Ко