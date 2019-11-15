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Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу

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Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу
Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер збірної Англії

Збірна Англії знищила Чорногорію та оформила путівку на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Чорногорія.

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам

Англія не залишила каменя на камені від Чорногорії. "Три леви" зробили свою справу ще в першому таймі: Кейн оформив хет-трик, ще по голу до свого активу записали Окслейд-Чемберлен і Рашфорд. В другому таймі Англія продовжила знущання: Шофранац зрізав м'яч у власні ворота, а крапку в матчі поставив Абрахам.

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Таким чином, англійці набрали 18 очок та разом зі збірною Чехії оформили путівки на Євро-2020.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Англія Англія Чорногорія Чорногорія Відеоновини Англія - Чорногорія
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