Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Англії знищила Чорногорію та оформила путівку на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Чорногорія.

Англія не залишила каменя на камені від Чорногорії. "Три леви" зробили свою справу ще в першому таймі: Кейн оформив хет-трик, ще по голу до свого активу записали Окслейд-Чемберлен і Рашфорд. В другому таймі Англія продовжила знущання: Шофранац зрізав м'яч у власні ворота, а крапку в матчі поставив Абрахам.

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Таким чином, англійці набрали 18 очок та разом зі збірною Чехії оформили путівки на Євро-2020.