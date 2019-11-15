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Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча

06:30 5 Читати українською
Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча
Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча / твиттер сборной Англии

Сборная Англии уничтожила Черногорию и оформила путевку на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Черногория.

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам

Англия не оставила камня на камне от Черногории. "Три льва" сделали свое дело еще в первом тайме: Кейн оформил хет-трик, еще по голу в свой актив записали Окслейд-Чемберлен и Рашфорд. Во втором тайме Англия продолжила издевательство: Шофранац срезал мяч в собственные ворота, а точку в матче поставил Абрахам.

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Таким образом, англичане набрали 18 очков и вместе со сборной Чехии оформили путевки на Евро-2020.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Черногория Черногория Англия Англия Видеоновости Евро-2020 Англия - Черногория
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