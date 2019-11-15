Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Англии уничтожила Черногорию и оформила путевку на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Черногория.

Англия не оставила камня на камне от Черногории. "Три льва" сделали свое дело еще в первом тайме: Кейн оформил хет-трик, еще по голу в свой актив записали Окслейд-Чемберлен и Рашфорд. Во втором тайме Англия продолжила издевательство: Шофранац срезал мяч в собственные ворота, а точку в матче поставил Абрахам.

Англия, Чехия, Турция и Франция вышли на Евро-2020, Португалия уничтожила Литву с хет-триком Роналду

Таким образом, англичане набрали 18 очков и вместе со сборной Чехии оформили путевки на Евро-2020.