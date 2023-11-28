Вже завтра, 29 листопада, мадридський Реал зіграє матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонив проти Наполі – Карло Анчелотті визначився з заявкою "вершкових" на двобій.

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Як і очікувалось до списку не потрапив іспанський голкіпер Кепа Аррісабалага, а це означає, що Андрій Лунін знову вийде на поле в стартовому складі королівського клубу. Зазначимо, що до заявки також не потрапив Лука Модріч.

До слова, Лунін провів за Реал уже 5 матчів у поточному сезоні, у 3 з яких втримав ворота на замку, загалом пропустивши 2 голи.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Реал йде без втрат – 12 турнірних пунктів з 12 можливих забезпечили підопічним Карло Анчелотті достроковий вихід у плей-офф.

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