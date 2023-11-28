Уже завтра, 29 ноября, мадридский Реал сыграет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи – Карло Анчелотти определился с заявкой "сливочных" на поединок.

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Как и ожидалось, в список не попал испанский голкипер Кепа Аррисабалага, а это значит, что Андрей Лунин снова выйдет на поле в стартовом составе королевского клуба. Отметим, что в заявку также не попал Лука Модрич

К слову, Лунин провел за Реал уже 5 матчей в текущем сезоне, в 3 из которых удержал ворота на замке, всего пропустив 2 гола.

Напомним, в Лиге чемпионов Реал идет без потерь – 12 турнирных пунктов из 12 возможных обеспечили подопечным Карло Анчелотти досрочный выход в плей-офф.

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