Анчелотті відзначив сильні сторони ПСЖ перед очною зустріччю у Лізі чемпіонів

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився очікуваннями перед матчем 4-го туру ЛЧ проти ПСЖ.

"Потрібно почати з того, що ПСЖ – непередбачуваний. У першій грі вони використовували дві різні стратегії. Я не знаю, яку вони виберуть на цей раз. Це команда, з якою важко впоратися.

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Ніколи не буває підходящого часу, щоб зустрітися з кращими командами. Ми поважаємо ПСЖ, але знаємо до чого прагнемо і зробимо все, щоб досягти поставленої задачі.

Головне завдання суперника – перемога в Лізі чемпіонів, цього їм бракує. При мені команда була іншою. Ми були на початковому етапі проекту, а сьогодні він вже реалізований.

Поки рано оцінювати наші шанси на вихід з групи. Попереду ще є матчі та можливість покращити становище. Завтра ми будемо грати у свій футбол, без розрахунків і не забігаючи вперед", – цитує Анчелотті Football Italia.

Поєдинок Наполі – ПСЖ відбудеться 6 жовтня, початок о 22:00.

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