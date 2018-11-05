Анчелотти отметил сильные стороны ПСЖ перед очной встречей в Лиге чемпионов

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура ЛЧ против ПСЖ.

"Нужно начать с того, что ПСЖ – непредсказуем. В первой игре они использовали две различные стратегии. Я не знаю, какую они выберут на этот раз. Это команда, с которой трудно справиться.

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Никогда не бывает подходящего времени, чтобы встретиться с лучшими командами. Мы уважаем ПСЖ, но знаем к чему стремимся и сделаем все, чтобы достичь поставленной задачи.

Главная задача соперника – победа в Лиге чемпионов, этого им не хватает. При мне команда была другой. Мы были на начальном этапе проекта, а сегодня он уже реализован.

Пока рано оценивать наши шансы на выход из группы. Впереди еще есть матчи чтобы улучшить положение. Завтра мы будем играть в свой футбол, без расчетов и не забегая вперед", – цитирует Анчелотти Football Italia.

Поединок Наполи – ПСЖ состоится 6 октября, начало в 22:00.

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