Анчелотті, згадавши Шевченка, назвав найбільшу помилку Роналду

На думку наставника Наполі Карло Анчелотті, прихід Роналду в Серію А підвищив рівень чемпіонату.

"Прихід Кріштіану – чудовий знак для Серії А. У цьому чемпіонаті грали такі зірки як Марадона, Платіні, Зідан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ібрагімовіч. Роналду відновив зіркову історію Серії А. Він прекрасний професіонал, єдина його помилка – перехід в Ювентус (сміється).

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У Наполі зараз немає Марадони, але ми будуємо молоду команду високого рівня. Наполі грає добре вже на протязі декількох років, і я намагаюся за допомогою свого досвіду ще більше покращити результати команди.

Не існує ніякого "стилю Анчелотті", я будую гру відповідно до рівня гравців.

ПСЖ росте, і зараз це один з найкращих клубів Європи. Вони можуть виграти Лігу чемпіонів", – цитує Анчелотті Marca.

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