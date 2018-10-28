toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Анчелотті, згадавши Шевченка, назвав найбільшу помилку Роналду

23 жовтня 13:34 2704 Читать на русском
Анчелотті, згадавши Шевченка, назвав найбільшу помилку Роналду
Карло Анчелотті / Фото: соцмережі

На думку наставника Наполі Карло Анчелотті, прихід Роналду в Серію А підвищив рівень чемпіонату.

"Прихід Кріштіану – чудовий знак для Серії А. У цьому чемпіонаті грали такі зірки як Марадона, Платіні, Зідан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ібрагімовіч. Роналду відновив зіркову історію Серії А. Він прекрасний професіонал, єдина його помилка – перехід в Ювентус (сміється).

Барселона без Мессі, а Роналду – на Олд Траффорд: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги чемпіонів

У Наполі зараз немає Марадони, але ми будуємо молоду команду високого рівня. Наполі грає добре вже на протязі декількох років, і я намагаюся за допомогою свого досвіду ще більше покращити результати команди.

Не існує ніякого "стилю Анчелотті", я будую гру відповідно до рівня гравців.

ПСЖ росте, і зараз це один з найкращих клубів Європи. Вони можуть виграти Лігу чемпіонів", – цитує Анчелотті Marca.

Ювентус звинуватили у сенсаційних зв'язках з мафією – італійський футбол може сколихнути гучний скандал

Ліга чемпіонів3 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Наполі: Середа 24 жовтня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 2
Наполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Наполі Наполі Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Парі Сен-Жермен - Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
6
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук