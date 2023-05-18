Представники Реала дуже емоційно поводились під час провального півфінального поєдинку з Манчестер Сіті (0:4) у Лізі чемпіонів.

Винятком не став Вінісіус, який зазвичай демонструє усім свої емоції. Зокрема, після першого гола бразильський вінгер накинувся на Карло Анчелотті.

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Футболіст підійшов до бокової лінії та в експресивній манері дорікнув італійцю, що команда занадто глибоко відійшла назад замість того, щоб тиснути на ворота суперника. Про це інформує Mundo Deportivo.

Після гри журналісти запитали Анчелотті, що йому говорив Вінісіус. Коуч мадридців відповів: "Я не знаю, я не пам'ятаю".

У підсумку Реал пропустив ще тричі та попрощався з Лігою чемпіонів. Манчестер Сіті ж зіграє з Інтером у фіналі 10 червня.

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