Італієць став лише другим тренером, якому підкорилися 100 перемог в Лізі чемпіонів.

Реал – РБ Лейпциг – 2:0 – відео голів та огляд матчу суперників Шахтаря

Першим був Алекс Фергюсон, який зупинився на позначці 102. Анчелотті може перевершити легенду МЮ вже до кінця нинішнього групового етапу, якщо виграє 3 з 4 матчів. Попереду у Реала спарка з Шахтарем (5 і 11 жовтня), а також повторні зустрічі з РБ Лейпциг та Селтіком.

Sir Alex Ferguson (102)

Carlo Ancelotti (100)

??? ????????? (95)



The Manchester City boss has now moved into third place for all-time wins as a manager in the #UCL. pic.twitter.com/BbTsZgPWtj — Football Daily (@footballdaily) September 15, 2022

Додамо, що Анчелотті є 4-разовим переможцем ЛЧ, зокрема, саме його Реал виграв попередній розіграш турніру.

Реал дотиснув Лейпциг і очолив групу Шахтаря в Лізі чемпіонів – Розе переродив РБ, новий лідер Мадрида