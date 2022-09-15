Анчелотті став лише другим тренером із сотнею перемог в ЛЧ – Шахтар може бути співучасником рекорду
Керманич Реала Карло Анчелотті досяг гросмейстерської позначки у матчі проти РБ Лейпциг (2:0).
Італієць став лише другим тренером, якому підкорилися 100 перемог в Лізі чемпіонів.
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Першим був Алекс Фергюсон, який зупинився на позначці 102. Анчелотті може перевершити легенду МЮ вже до кінця нинішнього групового етапу, якщо виграє 3 з 4 матчів. Попереду у Реала спарка з Шахтарем (5 і 11 жовтня), а також повторні зустрічі з РБ Лейпциг та Селтіком.
Додамо, що Анчелотті є 4-разовим переможцем ЛЧ, зокрема, саме його Реал виграв попередній розіграш турніру.
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