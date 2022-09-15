Анчелотти стал лишь вторым тренером с сотней побед в ЛЧ – Шахтер может быть соучастником рекорда
Наставник Реала Карло Анчелотти достиг гроссмейстерской отметки в матче против РБ Лейпциг (2:0).
Итальянец стал лишь вторым тренером, которому покорились 100 побед в Лиге чемпионов.
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Первым был Алекс Фергюсон, остановившийся на отметке 102. Анчелотти может превзойти легенду МЮ уже к концу текущего группового этапа, если выиграет 3 из 4 матчей. Впереди у Реала спарка с Шахтером (5 и 11 октября), а также ответные встречи с РБ Лейпциг и Селтиком.
Добавим, что Анчелотти является 4-кратным победителем ЛЧ, в частности, именно его Реал выиграл предыдущий розыгрыш турнира.
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