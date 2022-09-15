Итальянец стал лишь вторым тренером, которому покорились 100 побед в Лиге чемпионов.

Реал – РБ Лейпциг – 2:0 – видео голов и обзор матча соперников Шахтера

Первым был Алекс Фергюсон, остановившийся на отметке 102. Анчелотти может превзойти легенду МЮ уже к концу текущего группового этапа, если выиграет 3 из 4 матчей. Впереди у Реала спарка с Шахтером (5 и 11 октября), а также ответные встречи с РБ Лейпциг и Селтиком.

Sir Alex Ferguson (102)

Carlo Ancelotti (100)

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The Manchester City boss has now moved into third place for all-time wins as a manager in the #UCL. pic.twitter.com/BbTsZgPWtj — Football Daily (@footballdaily) September 15, 2022

Добавим, что Анчелотти является 4-кратным победителем ЛЧ, в частности, именно его Реал выиграл предыдущий розыгрыш турнира.

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