Реал здолав РБ Лейпциг у 2 турі групового етапу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Команди 80 хвилин не могли відкрити рахунок, хоча моментів мали вдосталь. Роль бомбардира Реала знову взяв на себе Феде Вальверде. Уругвайський хавбек отримав м'яч від Вінісіуса, прибрав захисника і обвідним ударом не залишив шансів кіперу.

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Добила РБ Лейпциг зв'язка "джокерів" Кроос-Асенсіо. Німець зі штрафного відкотив під удар партнеру, а той одним дотиком влучив точнісінько під дальню стійку – 2:0.