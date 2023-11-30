"Думаю, это была равная, конкурентная игра. На уровне игры с мячом мы справились хорошо, успешно выходили из защиты в атаку. В оборонном аспекте мы могли бы сыграть лучше. Мы были организованы, но не очень. агрессивны. Мы показали больше энергии в последней фазе матча, мы должны быть более решительными в своей штрафной.

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Мы устали у некоторых игроков судороги, но это нормально. Это была очень напряженная игра.

Беллингем удивляет каждый день, каждую игру. Он удивляет всех, он подарок для футбола. Тренер Мадрида и болельщики в восторге от него, но я думаю, что весь футбольный мир рад видеть молодую звезду с таким потенциалом и этот положительный образ.

Сравнение Беллингема с Зиданом? Джуд чаще вбегает в штрафную, а у Зидана больше индивидуальных качеств. Но это современный футбол, увеличилось количество футболистов, которые действуют вертикально и оказываются в чужой штрафной», – цитирует Анчелотти издание Marca.

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