Амстердам поки що не живе футболом. ЗМІ писали про Динамо мало, називають "цупкою командою" та побоюються її контратак

В день матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо у столиці Нідерландів поки що не спостерігається великого ажіотажу навколо цієї події.

Та можна не сумніватися, що ввечері біля стадіону Йохан Кройф Арена буде гучно та гаряче. Адже ще кілька днів тому було відомо, що усі квитки на матч були розпродані, а це означає, що понад 50 тисяч вболівальників спостерігатимуть за протистоянням Аякса та Динамо. Як було, до речі, і на попередніх домашніх матчах команди у цьому сезоні.

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Поки що в місті лише епізодично можна зустріти вболівальників Аякса у клубній атрибутиці. Та це і не дивно, адже сьогодні робочий день, а мешканці Нідерландів одні з найпрацьовитіших людей у світі.

Але у цій країні люблять та вміють розслаблятися та радіти життю, а футбол – це один з гарних засобів для цього. До того ж, футбол у Нідерландах дуже люблять, що є загально відомим фактом. І взагалі, нація дуже спортивна.

А з урахуванням того, наскільки в Нідерландах все добре організовано, як працює транспорт, дістатися з будь-якої точки Амстердаму до стадіону, який розташований на південно-східній околиці міста, не є серйозною проблемою. Очевидно, що і в інших містах є чимало вболівальників Аякса, які приїдуть на сьогоднішній матч, що також цілком реально зробити за кілька годин. До того ж, ніхто не відміняв улюблений голландський вид транспорту – велосипед, яким тут користується просто надзвичайно велика кількість людей.

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Аякс, незважаючи на гучне ім'я, останнім часом не хапає зірок з неба. Так, був фінал Ліги Європи у 2017 році, але це скоріше був виняток. Хоча в команді досі грає чимало гравців з того складу, які вже отримали безцінний досвід серйозних досягнень у єврокубках. А в груповий етап Ліги чемпіонів останній раз амстердамці потрапляли аж у сезоні 2014-2015 років.

Очевидно, що і вболівальники скучили за участю команди у головному турнірі Європи. Та з іншого боку, особливих надій на великі звитяги вони, вочевидь, не мають.

Нідерландська преса теж напередодні не приділила матчу Аякс-Динамо великої уваги. Хіба що Aldemeen Dagblad (AD) опублікувала достатньо серйозне прев'ю до матчу. Щоправда, намалювали трохи дивну схему Динамо як 4-5-1, де Циганков має грати на лівому фланзі, а Вербіч не вінгер, а центральний хавбек. Натомість правим крайком киян вони вважають Сидорчука, якого написали як Sydortsjoek. Мабуть, їм так простіше) До речі, в основі Аякса вони бачать Ван де Беека, а не Лабіу.

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Це видання рекомендує Аяксу остерігатися контратак Динамо. Називає киян "цупкою" командою, з якою важко грати. А також нагадує, що кияни 23 рази з 29 перемагали у протистояннях кваліфікації Ліги чемпіонів.

Щодо решти місцевих ЗМІ, то вони, звичайно, перш за все писали про вчорашню звитягу ПСВ у виїзному матчі проти БАТЕ. А також складається враження, що їх більше цікавить доля колишнього гравця Херенвена Мартіна Едегора, якого Реал відправив у інший нідерландський клуб Вітесс.

Het Parool та De Telegraaf сконцентрувалися лише на інформації про травму Давида Нереса та висловах щодо майбутнього матчу тренера та гравців Аякса. De Telegraaf також опублікував великий матеріал про камерунського голкіпера Аяксу Андре Онана.

А, наприклад, De Volkskrant взагалі цікавить більше гра Вірджила ван Дейка, продовження контракту П'яніча та повторне висунення Чеферіна на пост президента УЄФА.

Невідомо, пов'язано це з якимось зневажливим ставленням до суперника чи з тим, що до самого Аякса в Нідерландах зараз не ставляться як до вагомої сили, яка здатна на серйозні результати. Та в багатьох країнах місцева преса, насправді, більше зосереджена на своїх, і Нідерланди тут не виняток.

Тож треба сподіватися, що гравці Динамо змусять голландські ЗМІ більше писати про себе та свою команду після сьогоднішнього матчу, який почнеться вже за кілька годин.