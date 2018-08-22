Амстердам пока не живет футболом. СМИ писали о Динамо мало, называют "плотной командой" и опасаются ее контратак

В день матча квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо в столице Нидерландов пока не наблюдается большого ажиотажа вокруг этого события.

Но можно не сомневаться, что вечером у стадиона Йохан Кройф Арена будет громко и горячо. Ведь еще несколько дней назад бело известно, что все билеты на матч были распроданы, а это значит, что более 50 тысяч болельщиков будут наблюдать за противостоянием Аякса и Динамо. Как было, кстати, и на предыдущих домашних матчах команды в этом сезоне.

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Пока в городе лишь эпизодически можно встретить болельщиков Аякса в клубной атрибутике. Но это и не удивительно, ведь сегодня рабочий день, а жители Нидерландов одни из самых трудолюбивых людей в мире.

Но в этой стране любят и умеют расслабляться и радоваться жизни, а футбол – это одно из хороших средств для этого. К тому же, футбол в Нидерландах очень любят, что является общеизвестным фактом. И вообще, нация очень спортивная.

А с учетом того, насколько в Нидерландах все хорошо организовано, как работает транспорт, добраться из любой точки Амстердама до стадиона, который расположен на юго-восточной окраине города, не является серьезной проблемой. Очевидно, что и в других городах есть немало болельщиков Аякса, которые приедут на сегодняшний матч, также вполне реально сделать за несколько часов. К тому же, никто не отменял любимый голландский вид транспорта – велосипед, которым здесь пользуется очень большое количество людей.

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Аякс, несмотря на громкое имя, в последнее время не хватает звезд с неба. Да, был финал Лиги Европы в 2017 году, но это скорее было исключение. Хотя в команде до сих пор играет немало игроков из того состава, уже получили бесценный опыт серьезных достижений в еврокубках. А в групповой этап Лиги чемпионов последний раз амстердамцы попадали только в сезоне 2014-2015 годов.

Очевидно, что и болельщики соскучились с участием команды в главном турнире Европы. Но с другой стороны, особых надежд на большие победы они, очевидно, не имеют.

Нидерландская пресса тоже накануне не уделила матча Аякс-Динамо большого внимания. Разве что Aldemeen Dagblad (AD) опубликовала достаточно серьезное превью к матчу. Правда, нарисовали немного странную схему Динамо как 4-5-1, где Цыганков должен играть на левом фланге, а Вербич не вингер, а центральный хавбек. Зато правым крайком киевлян они считают Сидорчука, которого написали как Sydortsjoek. Видимо, им так проще) Кстати, в основе Аякса они видят Ван де Беека, а не Лабиу.

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Это издание рекомендует Аяксу остерегаться контратак Динамо. Называет киевлян "плотной" командой, с которой тяжело играть. А также напоминает, что киевляне 23 раза с 29 побеждали в противостояниях квалификации Лиги чемпионов.

Что касается остальных местных СМИ, то они, конечно, прежде всего писали о вчерашней победе ПСВ в выездном матче против БАТЭ. А также создается впечатление, что их больше интересует судьба бывшего игрока Херенвена Мартина Едегора, которого Реал отправил в другой нидерландский клуб Витесс.

Het Parool и De Telegraaf сконцентрировались только на информации о травме Давида Нереса и выражениях относительно будущего матча тренера и игроков Аякса. De Telegraaf также опубликовал большой материал о камерунском голкипере Аякса Андре Онане.

А, например, De Volkskrant вообще интересует больше игра Вирджил ван Дейка, продление контракта Пьянича и повторное выдвижение Чеферина на пост президента УЕФА.

Неизвестно, связано ли это с каким-то пренебрежительным отношением к сопернику или с тем, что к самому Аяксу в Нидерландах сейчас не относятся как к весомой силе, которая способна на серьезные результаты. И во многих странах местная пресса, на самом деле, больше сосредоточена на своих, и Нидерланды здесь не исключение.

Поэтому надо надеяться, что игроки Динамо заставят голландские СМИ больше писать о себе и своей команде после сегодняшнего матча, который начнется уже через несколько часов.