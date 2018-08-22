Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Мілевський, Ярмоленко і майбутні зірки АПЛ – як це було в Амстердамі раніше

Рівно 8 років тому Аякс і Динамо вже грали в Амстердамі у плей-офф Ліги чемпіонів. Тоді це був матч-відповідь, а на полі рясніло від зірок обох команд.

Сьогодні о 22:00 відбудеться нова лігочемпіонівська дуель Аякс – Динамо. "Футбол 24" пропонує згадати, як це було попереднього разу в Амстердамі у фото та відео. Це було дуже потужно. Тоді Динамо також підходило до зустрічі проти нідерландців у статусі віце-чемпіона України. Після домашньої нічиєї 1:1 команді, яку очолював Валерій Газзаєв, потрібно було будь-що забивати. А які імена були в Аякса тоді! Молоді Грегорі ван дер Віл (піде згодом в ПСЖ), Тобі Алдервейрелд і Ян Вертонген у захисті, Крістіан Еріксен у середній лінії (усі троє зараз запалюють в АПЛ за Тоттенхем), ще не такий розкручений Луїс Суарес в атаці.

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З перших хвилин Динамо кинулось в атаку. Зусиллями ще молодих і перспективних Андрія Ярмоленка та Артема Мілевського (ех, як же звіяло ностальгією!) було створено два моменти з обох флангів. Олег Гусєв відверто пробачив Аякс після ще однієї класної передачі гравця, який згодом пограє за Борусію та Вест Хем. Згодом Мілевський розібрався із захисниками і розкішним пасом вивів Гусєва один на один, але той програв дуель Мартену Стекеленбургу.

Господарі відповіли дальнім і невлучним ударом Луїса Суареса. Після проходу Даніло Сілви Ярмоленко з меж воротарського пробив прямо у воротаря. Майбутній форвард Барселони розірвав захист Динамо, але момент запоров партнер по атаці. Андрій Шевченко сфолив досить далеко від свого штрафного. Вертонген пробив, м'яч відскочив до Суареса, а Луїс з легкістю обіграв Максима Коваля і пробив у порожні ворота.

Прикрий гол нічого особливо не міняв. Один забитий м'яч переводив динамівців в овертайм. Але й "сини бога" додали. Суарес могутнім дальнім ударом перевірив пильність Коваля – Максим крутим сейвом витягнув з дев'ятки. У гостей нічого не клеїлось в атаці, а в обороні з'явились дірки. Хачереді запустив дивовижну свічу перед штрафним, однак Суарес пробачив. А ось в інші атаці Мунір Ель Хамдауї вже забивав у порожні ворота – господарі розкатали у своєму стилі.

Нінковіч вміло підставився, Вертонген привіз пенальті, а знаменитий іспанець Ундіано Мальєнко наважився його призначити, хоча в першому таймі пробачив киян за гру рукою Сілви. Шевченко без проблем реалізував 11-метровий, та було вже пізно щось змінити. У груповий турнір пройшов Аякс, а майбутній головний тренер збірної України тепло обійнявся з наставником суперника Мартіном Йолом, для якого це був один з останніх серйозних успіхів. У групі з Реалом, Міланом і Осером його команда посіла 3-є місце і вилетіла з ЛЧ.

Цікаво, що обидва тренери не допрацювали зі своїми колективами навіть до кінця 2010 року. Газзаєва відправили у відставку з Динамо на початку жовтня, а Йол пішов з Аякса в грудні.

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Ліга чемпіонів 2010/11, плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь 27 серпня

Аякс – Динамо – 2:1 (за сумою 3:2)

Голи: Суарес, 43, Ель Хамдауї, 76 – Шевченко, 84 (пен.)

Аякс: Стекеленбург, ван дер Віль, Альдервейрелд, Вертонген, Емануельсон, Ено, Де Зееув, Де Йонг, Еріксен (Сулеймані, 74), Суарес, Ель Хамдауї (Оойєр, 85)

Динамо: Коваль, Даніло Сілва, Михалик, Хачеріді, Попов, Вукоєвіч (Андре, 87), Єрьоменко, Гусєв (Нінкович, 77), Ярмоленко, Шевченко, Мілевський (Гільєрме, 85)