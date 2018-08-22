Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Аякс приймає Динамо в рамках першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Аякс – Динамо

22 серпня, 22:00, Амстердам, стадіон імені Йохана Кройффа

Головний арбітр: Клемен Тюрпен (Франція)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Про те, що Динамо гратиме з Аяксом, українські вболівальники здогадувалися ще перед матчем проти Славії, а після третього раунду кваліфікації це стало фактом. Велика кількість футбольних експертів назвала такий жереб вигідним для Динамо, адже Аякс, не дивлячись на легендарну історію та гру у фіналі Ліги Європи-2017, останнім часом не вражає спортивними результатами. У минулому сезоні нідерландський супергранд провалив усі відбори та залишився без єврокубків, а у поточному чергує яскраво-атакувальні перфоменси з блідою грою проти середнячків. Навіть сама риторика нідерландських футбольних журналістів, тренерів та футболістів говорить про те, що в Амстердамі не в захваті від зустрічі з Динамо: всі відзначають слабку гру "аяксидів" проти оборонних команд та дають дуже стримані прогнози на кшталт "аби не пропустити вдома". Наставник Аякса Ерік Тен Хаг вважає, що шанси на прохід – 50 на 50.

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Втім, не можна недооцінювати нашого суперника. Так, команда провела не дуже впевнений матч проти Венло, не програвши (і навіть вигравши) завдяки непослідовності арбітра та VAR, однак, по-перше гра відбувалася на синтетичному полі, з яким Аякс не дружить, а по-друге – кожен другий удар амстердамців йшов у площину воріт (всього їх було аж 18). Схожі показники були і в матчі проти бельгійського Стандарда, який у Амстердамі розгромили за 46 хвилин. Воно й не дивно – за Аякс виступає незвично велика кількість колишніх та потенційних зірок на кшталт Клааса-Яна Хунтелаара, Дейлі Блінда, Хакіма Зієша, гравця збірної Аргентини Фабіо Тальяфіко або Давіда Нереса, за яким давно полюють європейські гранди. Таких футболістів український чемпіонат, ймовірно, ніколи й не побачить, тож вірити самобичуванню нідерландських експертів перед матчами з Динамо не слід.

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Втім, і самим не потрібно соромитись. Динамо з перших семи матчів у сезоні не програло жодного, вигравши шість та пропустивши лише один гол – з сумнівного пенальті на 90+5 хвилині. Підопічні Олександра Хацкевича грають у продуманний сучасний футбол з високим пресингом, компактною обороною та швидкими контратаками, а відсутність результативного нападника компенсується шаленою працездатністю Бєсєдіна та його вмінням підіграти. Модель гри Динамо відлагоджувалася більше року й зараз близька до ідеалу – на відміну від футболу Аякса, в якому тренер тільки почав перший повноцінний сезон. Дві перемоги над Шахтарем довели, що киянам під силу клуб рівня групового етапу Ліги чемпіонів (як мінімум), а матч проти Олександрії в останньому турі показав, що Динамо може долати масовану та добре організовану оборону. Останнє точно не про Аякс, тож за моменти можна не переживати – головне грати у свій футбол.

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Мінуси Динамо у протистоянні з Аяком очевидні: менш зірковий та досвідчений кадровий потенціал, більш слабкий внутрішній чемпіонат і просто катастрофічно низька результативність. Єдиною командою, яка пропустила від киян більше голу, стала празька Славія – та й то лише у матчі-відповіді. Дуже часто ці єдині переможні м'ячі забивалися після жахливих помилок захисників або воротарів, що хоч і говорить про вміння карати за них, однак все одно насторожує. Втім, Аякс також неідеальний, тож головна задача киян у виїзній грі – не напомилятись більше, ніж суперник. І це кияни вміють.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Аякс та Динамо грали між собою лише два рази – і всі в рамках плей-офф Ліги чемпіонів 2010/2011. Тоді Аякс спочатку вивів з Києва нічию 1:1, а вдома переміг 2:1, пройшовши у груповий етап.

2. Динамо у двоматчевих протистояннях проти клубів з Нідерландів за останні понад 20 років 4 рази було кращим, тоді як суперники перевершували киян двічі.

3. Загалом українські клуби провели проти нідерландських 36 матчів, в яких 13 разів святкували перемогу, 14 разів програвали та 9 ігр звели до нічиї. Загальний рахунок протистояння – 43:46 на користь Ередивізії.

4. У матчах на виліт нідерландські колективи проходили українські команди п'ять разів, вилітаючи лише двічі. Втім, якщо взяти статистику за останні 10 років, то ситуація інша – 2:2.

5. Клас-Ян Хунтелар забивав у 14-и різних матчах відтоді, як повернувся в Аякс рік тому. Лише один раз амстердамці не змогли перемогти у грі, в якій забив Хунтелаар.

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Кадрова ситуація

Аякс поніс значні втрати перед матчем проти Динамо. В домашній грі амстердамцям точно не допоможе 21-річний вінгер Давід Нерес, який забив 15 голів і зробив 14 асистів у минулому сезоні, а нинішній почав з голу та 2-х гольових пасів. Також травмувався данський нападник Каспер Долберг, якого всі можуть пам'ятати по яскравій Лізі Європи 2016/2017. Крім того, продовжують заліковувати травми захисник Джоель Велтман та півзахисник Дейлі Сінкгравен, однак вони в лазареті давно і без них Аякс навчився грати.

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У Динамо значних пробем немає, хоча Олександр Хацкевич не взяв на матч Миколу Шапаренка. Останній ламав ніс, однак було це ще перед виїзною грою проти Славії, на яку молодого плеймейкера киян білоруський тренер також не брав. Не поїхали до Амстердама і новачки Владислав Супряга та Вітор Буено – натомість поїхали бразильці Сідклей та Че Че. В цілому ж можна констатувати, що проблем зі складом у Динамо немає.

Орієнтовні склади на матч Аякс – Динамо

Аякс: Онана, Тальяфіко, Блінд, Лігт, Мазраві, Йонг, Шоне, Зієш, Тадіч, Хунтелаар, Лабіад

Динамо: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Гармаш, Циганков, Бєсєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Аякс є атакувальною командою, яка у рідних стінах не може не рватися до чужих воріт. Очевидно, що перші хвилин п'ятнадцять стануть для гостей чи не найскладнішими у сезоні, тож тут головне – не дати Аяксу "відчути кров". Якщо стартовий натиск вдасться стримати, то далі гра має піти за сценарієм, більш вигідним для киян: Аякс буде ламати голову над зламом оборони, а Динамо ловитиме суперника на контратаках та намагатиметься покарати за помилки. Не віриться, що неідеальна оборона Динамо піде з поля без пропущених голів, однак звести їх кількість до мінімуму їй цілком по силах.

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В атаці Динамо має зіграти приблизно так же, як і зі Славією – нічого особливого, але кілька шансів буде. Чи зможе їх реалізувати Динамо – те ще питання, однак та невпевненість, з якою обороняється Аякс, натякає на можливість виїзного голу. Захисники нідерландського гранда "привозять" не гірше за українських колег, тож Динамо точно є що ловити на стадіоні імені Йохана Кройфа. Словом, нічия 1:1 є досить вірогідним результатом.

Михайло Юхименко, Футбол 24