Ефект присутності: як Амстердам приймає матч Аякс – Динамо

"Футбол 24" знайомить із столицею Нідерландів, яка приймає матч плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між місцевим Аяксом та київським Динамо.

Перша згадка про Амстердам датується 1275 роком. Тоді це було звичайне рибальське село у гирлі річки Амстел. Сучасну назву і статус міста Амстердам отримав на початку XIV століття. А через двісті років цей населений пункт завдяки вигідному розташуванню свого порту став найбагатшим містом світу – сюди стікалися кораблі з усіх усюд.

На гербі Амстердама – три хрести святого Андрія. Вони символізують три небезпеки, які місто подолало упродовж своєї історії: вогонь, воду та епідемію.

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Починаючи із 1970-х, Амстердам став столицею наркотуризму – тут легалізували легкий дурман. Головний транспорт амстердамців – велосипеди і човни. Місто перетинають канали та мости неймовірної мальовничості, а в повітрі відчувається солоний присмак Північного моря.

У рамках рубрики "Ефект присутності", яка демонструватиме вам головні приваби закордонних міст, де гратимуть українські клуби, "Футбол 24" зібрав свіжі колоритні фото, опубліковані у соцмережі Instagram – щоб кожен міг відчути себе на місці наших футболістів.

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