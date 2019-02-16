Аллегрі назвав вирішальний фактор у протистоянні Атлетіко та Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не вважає свою команду фаворитом в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
"Атлетіко грає в дуже агресивний футбол на домашньому стадіоні. Команда добилася чудових результатів за попередні роки виступів в Європі.
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У Ювентуса стільки ж шансів пройти в наступну стадію, скільки і у Атлетіко.
Перше, що ми повинні зробити, це забити гол в Мадриді. Гол на виїзді стане вирішальним у суперечці за перемогу в цьому протистоянні", – цитує Аллегрі видання FourFourTwo.
Нагадаємо, перший поєдинок між цими суперниками відбудеться вже 20 лютого. Початок о 22:00.
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