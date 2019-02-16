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Аллегрі назвав вирішальний фактор у протистоянні Атлетіко та Ювентуса

10:00 452 Читать на русском
Аллегрі назвав вирішальний фактор у протистоянні Атлетіко та Ювентуса
Массіміліано Аллегрі / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не вважає свою команду фаворитом в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Атлетіко грає в дуже агресивний футбол на домашньому стадіоні. Команда добилася чудових результатів за попередні роки виступів в Європі.

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У Ювентуса стільки ж шансів пройти в наступну стадію, скільки і у Атлетіко.

Перше, що ми повинні зробити, це забити гол в Мадриді. Гол на виїзді стане вирішальним у суперечці за перемогу в цьому протистоянні", – цитує Аллегрі видання FourFourTwo.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими суперниками відбудеться вже 20 лютого. Початок о 22:00.

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Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

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Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Атлетіко - Ювентус
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