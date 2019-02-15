Дешам, Зідан або Клопп можуть змінити Аллегрі в Ювентусі

Туринський Ювентус може змінити головного тренера.

Керівництво "зебр" налаштоване звільнити наставника команди Массіміліано Аллегрі, якщо Ювентус не вийде у наступний раунд Ліги чемпіонів.

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Якщо це станеться, то "б’янконері" розглянуть кандидатури Дідьє Дешама, Зінедіна Зідана та Юргена Клоппа на посаду нового головного тренера, повідомляє Football-Italia з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус позмагається з мадридським Атлетіко. Перший поєдинок відбудеться 20 лютого в Іспанії, матч-відповідь – 12 березня в Італії.

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