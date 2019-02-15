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Дешам, Зідан або Клопп можуть змінити Аллегрі в Ювентусі

17:57 729 Читать на русском
Дешам, Зідан або Клопп можуть змінити Аллегрі в Ювентусі
Массіміліано Аллегрі / Ювентус

Туринський Ювентус може змінити головного тренера.

Керівництво "зебр" налаштоване звільнити наставника команди Массіміліано Аллегрі, якщо Ювентус не вийде у наступний раунд Ліги чемпіонів.

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Якщо це станеться, то "б’янконері" розглянуть кандидатури Дідьє Дешама, Зінедіна Зідана та Юргена Клоппа на посаду нового головного тренера, повідомляє Football-Italia з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус позмагається з мадридським Атлетіко. Перший поєдинок відбудеться 20 лютого в Іспанії, матч-відповідь – 12 березня в Італії.

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Теги
Італія Юрген Клопп Юрген Клопп Зінедін Зідан Зінедін Зідан Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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